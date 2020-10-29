Загрязненность воздуха в Киеве: город среди лидеров

В Киеве 29 октября увеличился уровень загрязнения воздуха. Теперь он составляет 159 пунктов при норме в 50.

Таким образом норма превышена более чем в два раза. В мировом рейтинге по уровню загрязненности воздуха украинская столица занимает четвертое место.

Первое место по уровню загрязненности в рейтинге занимает город Лахор в Пакистане с индексом 182, второе — город Дели в Индии (174), а на третьем оказался город Улан-Батор в Монголии (162).

Читайте: 15% смертей от Covid-19 может быть связано с загрязнением воздуха — исследование

В пятерку антилидеров также попал город Мумбаи (Индия) с индексом загрязненности 153.

Утром 29 октября в Киеве и Украине в целом наблюдался густой туман. В Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях и столице видимость на дорогах была 200-500 м.

Источник: Іqair