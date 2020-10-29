Утром 29 октября густой туман наблюдается в западных, а также в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Видимость на дорогах 200-500 м — это I уровень опасности, то есть желтый.

Такая же ситуация утром и на дорогах Киева и области.

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Водители должны быть осторожными, поскольку погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

В то же время 29-31 октября в большинстве районов восточных областей и Днепропетровщины чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 29 октября

Синоптики предупреждали, что 29 октября с Черного моря в Украину придет циклон, который принесет дожди на юге и в центре страны.

А вечером осадки ожидаются также в западных областях.

На остальной территории пока — без существенных осадков.