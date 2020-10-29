Забрудненість повітря в Києві: місто серед лідерів

У Києві 29 жовтня збільшився рівень забрудненості повітря. Тепер він становить 159 пунктів при нормі в 50.

Таким чином норма перевищена у понад два рази. У світовому рейтингу за рівнем забрудненості повітря українська столиця посідає четверте місце.

Перше місце за рівнем забрудненості у рейтингу посідає місто Лахор у Пакистані з індексом 182, друге – місто Делі в Індії (174), а на третьому опинилося місто Улан-Батор в Монголії (162).

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До п’ятірки антилідерів також потрапило місто Мумбаї (Індія) з індексом забрудненості 153.

Вранці 29 жовтня в Києві та Україні загалом спостерігався густий туман. У Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях та столиці видимість на дорогах була 200-500 м.

Джерело: Іqair