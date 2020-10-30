Почти 75% жителей Смелы сейчас сидят с холодными батареями из-за долгов города перед Нафтогазом, заявил председатель Черкасской ОГА Сергей Сергийчук.

По его словам, 18 котельных до сих пор не подключены к газоснабжению, это возможно только после уплаты 2,068 млн грн долга.

— Мы составили пошаговую карту действий для власти города Смела. Но она ее проигнорировала. Учитывая это, Черкасская областная государственная администрация направила ходатайство в прокуратуру и ГУНП относительно срыва отопительного сезона и привлечению к ответственности виновных лиц, — сказал Сергийчук.

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Он отметил, что Смелянская городская больница, которая является стратегически важной в период пандемии, не может остаться без тепла, поэтому ведутся переговоры с Черкассыгаз.

Отопительный сезон в Смеле

За последние пять лет почти 70-тысячный город ни разу не получал тепло вовремя.

В 2018 году в Смеле даже объявляли чрезвычайное положение, а смеляне перекрывали дорогу.

Все из-за многомиллионных долгов перед поставщиком газа, накопленных частной компанией. Она обогревала большую часть жителей райцентра в течение семи лет.

Источник: Черкаська ОДА