Майже 75% жителів Сміли нині сидять з холодними батареями через борги міста перед Нафтогазом, заявив голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук.

За його словами, 18 котелень досі не підключені до газопостачання, це можливо лише після сплати 2,068 млн грн боргу.

– Ми склали покрокову карту дій для влади міста Сміла. Але вони її проігнорували. Враховуючи це, Черкаська обласна державна адміністрація направила клопотання до прокуратури та ГУНП щодо зриву опалювального сезону та притягненню до відповідальності винних осіб, – наголосив Сергійчук.

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Він зазначив, що Смілянська міська лікарня, яка є стратегічно важливою в період пандемії, не може залишитися без тепла, тому ведуться переговори із Черкасигаз.

Опалювальний сезон у Смілі

За останні п’ять років майже 70-тисячне місто жодного разу не отримало тепло вчасно.

У 2018 році у Смілі навіть оголошували надзвичайний стан, а сміляни перекривали дорогу.

Все через багатомільйонні борги перед постачальником газу, накопичені приватною компанією. Вона обігрівала переважну частину жителів райцентру впродовж семи років.

Джерело: Черкаська ОДА