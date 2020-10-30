Законопроект Зеленського про розпуск КСУ має ознаки перевороту – Тупицький

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький вважає, що президентський законопроект про припинення повноважень складу суду, має ознаки конституційного перевороту.

Про це сказав Тупицький на прес-конференції 30 жовтня.

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– Сьогодні за ніч з’явився проект закону №4288 (законопроект Володимира Зеленського – Ред.), який має ознаки конституційного перевороту в Україні, – сказав Тупицький.

Тому що цей законопроект порушує 149 статтю Конституції, вважає голова КСУ.

Законопроект Зеленського

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду.

Президент пропонує звільнити всіх суддів, які ухвалювати відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів.