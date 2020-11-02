Росія втомилася від війни на Донбасі – Кравчук

Якщо буде знайдено шляхи для припинення війни на Донбасі та повернення Україні її територій, які не поставлять РФ у невигідне становище, це може дати результати.

Про це заявив голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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– Я думаю, що і Росія втомилася від цієї війни на Донбасі, і не тільки на Донбасі. І якби ми знайшли спільно якісь шляхи, які не поставили б, як вони вважають, Росію у невигідне становище – це дало б конкретні результати. Для мене особисто не має значення, підійме це Путіна чи навпаки. Мені потрібно, щоб в Україні був мир, – сказав він.

План Б щодо Донбасу

Володимир Зеленський має план Б щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заяви голова делегації України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Президент пам’ятає про термін в один рік, як він обіцяв на виборах, щоб спробувати використовувати наявні механізми.