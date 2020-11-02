Роботу громадського транспорту в Києві можуть обмежити, а на міжобласне і міжрегіональне сполучення встановити заборону, якщо столиця справді потрапить в червону карантинну зону.

Такий сценарій, на думку головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, цілком можливий.

– Маршрути, які їдуть з Києва, також можуть бути заборонені. Не скажу, що це буде відразу введено, але такий варіант ймовірний, – зазначив він.

Читайте: Локдаун цілком можливий: Зеленський назвав умову

Карантин в Україні

В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня 2020 року.

Київ уже кілька тижнів перебуває в оранжевій зоні. Так буде і в наступні 14 днів – з 2 листопада чинне нове зонування.

Рішення ухвалили 30 жовтня на засіданні Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.