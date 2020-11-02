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Факти / Україна

Як працюватиме метро та інший транспорт, якщо Київ потрапить до червоної зони

Роботу громадського транспорту в Києві можуть обмежити, а на міжобласне і міжрегіональне сполучення встановити заборону, якщо столиця справді потрапить в червону карантинну зону.

Такий сценарій, на думку головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, цілком можливий.

– Маршрути, які їдуть з Києва, також можуть бути заборонені. Не скажу, що це буде відразу введено, але такий варіант ймовірний, – зазначив він.

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Карантин в Україні

В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня 2020 року.

Київ уже кілька тижнів перебуває в оранжевій зоні. Так буде і в наступні 14 днів – з 2 листопада чинне нове зонування.

Рішення ухвалили 30 жовтня на засіданні Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Джерело: Сегодня

Фото: Dreamstime

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