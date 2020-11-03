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Факти / Україна

Обмін полоненими: Зеленський звернувся за допомогою до Червоного хреста

Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Червоного Хреста Петером Маурером звернувся з проханням про сприяння організації в отриманні від іншої сторони списків полонених на обмін, що пришвидшить процес звільнення утримуваних на окупованому Донбасі українців.

У відповідь Маурер запевнив, що на сьогодні ці питання є пріоритетними.

Сторони також обговорили процес розмінування на Донбасі, оскільки Україна є однією з найбільш замінованих територій світу.

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Зеленський наголосив, що підготовку до розмінування 19 погоджених ділянок детально обговорили учасники Тристоронньої контактної групи і нині узгоджуються технічні деталі.

Обмін полоненими на Донбасі

Дати чергового обміну полоненими ще немає, але Україна 15 жовтня на засіданні ТКГ передала свій список з чотирьох категорій утримуваних осіб.

Представники ОРДЛО аналогічних списків не надали.

Обмін полоненими планується у форматі 100 на 100.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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