Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Червоного Хреста Петером Маурером звернувся з проханням про сприяння організації в отриманні від іншої сторони списків полонених на обмін, що пришвидшить процес звільнення утримуваних на окупованому Донбасі українців.

У відповідь Маурер запевнив, що на сьогодні ці питання є пріоритетними.

Сторони також обговорили процес розмінування на Донбасі, оскільки Україна є однією з найбільш замінованих територій світу.

Читайте: Ми всіх повернемо: хто живий і неживий. Зеленський про обмін полонених

Зеленський наголосив, що підготовку до розмінування 19 погоджених ділянок детально обговорили учасники Тристоронньої контактної групи і нині узгоджуються технічні деталі.

Обмін полоненими на Донбасі

Дати чергового обміну полоненими ще немає, але Україна 15 жовтня на засіданні ТКГ передала свій список з чотирьох категорій утримуваних осіб.

Представники ОРДЛО аналогічних списків не надали.

Обмін полоненими планується у форматі 100 на 100.