В Париже полицейские задержали мужчину с мачете

Во вторник, 3 ноября, на улицах 11-го округа Парижа горожане заметили мужчину, вооруженного мачете.

После поступления сигнала французская полиция начала проверку и задержала мужчину, когда он находился в своем гостиничном номере.

В сети появились кадры, на которых видно, что во время операции правоохранители перекрыли одну из парижских улиц.

Очевидцы уточнили, что видели мужчину с мачете в районе станции метро Пер-Лашез.

Почему мужчина разгуливал с оружием по улицам Парижа, установят полицейские.

Aucun passant ne peut se rendre dans la rue, les commerçants sont confinés dans leurs boutiques.

Via @actufrparis ➡️https://t.co/RMzR74wOcj pic.twitter.com/PmrCrIBkeh — Marie-Amélie Marchal (@marieam_marchal) November 3, 2020

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Три нападения во Франции

За последние недели Франция пережила три нападения, в которых власти обвинили мусульманских экстремистов.

Во время нападения пакистанского беженца были ранены два человека у старого офиса сатирической газеты Charlie Hebdo; обезглавлен школьный учитель Самуэль Пати, показавший ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда; и теракт в Ницце, во время которого были зарезаны трое людей.

Фото: скриншот