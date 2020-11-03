У Парижі поліцейські затримали чоловіка з мачете

У вівторок, 3 листопада, на вулицях 11-го округу Парижа містяни помітили чоловіка, озброєного мачете.

Після надходження сигналу французька поліція розпочала перевірку і затримала чоловіка, коли він перебував у своєму готельному номері.

У мережі з’явилися кадри, на яких видно, що під час операції правоохоронці перекрили одну з паризьких вулиць.

Очевидці уточнили, що бачили чоловіка з мачете в районі станції метро Пер-Лашез.

Чому чоловік розгулював зі зброєю вулицями Парижа, встановлять поліцейські.

Aucun passant ne peut se rendre dans la rue, les commerçants sont confinés dans leurs boutiques.

Via @actufrparis ➡️https://t.co/RMzR74wOcj pic.twitter.com/PmrCrIBkeh — Marie-Amélie Marchal (@marieam_marchal) November 3, 2020

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Три напади у Франції

За останні тижні Франція пережила три напади, в яких влада звинуватила мусульманських екстремістів.

Під час нападу пакистанського біженця було поранено двох людей біля старого офісу сатиричної газети Charlie Hebdo; обезголовлено шкільного учителя Самуеля Паті, що показав учням карикатури на пророка Мухаммеда; і теракт у Ніцці, під час якого були зарізані троє людей.

Фото: скріншот