PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Парижі поліцейські затримали чоловіка з мачете

У вівторок, 3 листопада, на вулицях 11-го округу Парижа містяни помітили чоловіка, озброєного мачете.

Після надходження сигналу французька поліція розпочала перевірку і затримала чоловіка, коли він перебував у своєму готельному номері.

У мережі з’явилися кадри, на яких видно, що під час операції правоохоронці перекрили одну з паризьких вулиць.

Очевидці уточнили, що бачили чоловіка з мачете в районі станції метро Пер-Лашез.

Чому чоловік розгулював зі зброєю вулицями Парижа, встановлять поліцейські.

Читайте: Там стрілянина! Очевидці розповіли, як люди у Відні “штурмували” кафе

Три напади у Франції

За останні тижні Франція пережила три напади, в яких влада звинуватила мусульманських екстремістів.

Під час нападу пакистанського біженця було поранено двох людей біля старого офісу сатиричної газети Charlie Hebdo; обезголовлено шкільного учителя Самуеля Паті, що показав учням карикатури на пророка Мухаммеда; і теракт у Ніцці, під час якого були зарізані троє людей.

Фото: скріншот

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка