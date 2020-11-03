В Україні обмежать обіг пластикових пакетів – законопроект

Верховна Рада України відправила проект закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України на повторне друге читання.

Відповідне рішення щодо законопроекту №2051-1 підтримали 290 народних депутатів.

Цей закон визначає правові та організаційні засади обігу пластикових пакетів, врегульовує відносини, що виникають під час розповсюдження пластикових пакетів на території України.

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Законом забороняється розповсюджувати у мережах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства:

надлегких пластикових пакетів;

легких пластикових пакетів;

оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.

Дозволяють біорозкладні пластикові пакети та надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бокових складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок).

Також у документі зазначається, що працівникам об’єктів роздрібної торгівлі та об’єктів ресторанного господарства забороняється схиляти споживачів до придбання пластикових пакетів.

Окрім того, пластикові пакети, що не відповідають вимогам, підлягають утилізації за рахунок суб’єкта господарювання, який здійснив закупівлю таких пакетів.

У проекті закону щодо обмеження обігу пластикових пакетів встановлені штрафи за недотримання правил.

Суб’єктів господарювання, що розповсюджують пластикові пакети, штрафуватимуть від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1,7 тис грн до 3,4 тис. грн). За повторне порушення впродовж трьох років – від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 тис. грн до 9 тис. грн).

Окрім того, накладатимуть штрафи на суб’єктів господарювання, які обманюють споживачів та пропонують оксорозкладні пакети замість біорозкладного, який дозволений, у розмірі від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів (від 1,7 тис. грн до 4,3 тис. грн), а за повторне порушення – від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів (від 3,4 тис. грн до 9 тис. грн).

Закон щодо обігу пластикових пакетів в Україні

Розгляд законопроекту про державний бюджет 2021

Верховна Рада у четвер, 5 листопада, розгляне у першому читанні законопроект про бюджет-2021.

За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, комітет з питань бюджету має якнайшвидше розглянути пропозиції до проекту держбюджету, висновки Рахункової палати та підготувати проект постанови Верховної Ради.