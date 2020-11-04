11 судей Конституционного суда Украины, которые голосовали за скандальное решение, должны добровольно подать заявления об отставке.

Об этом заявил под стенами КСУ председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, который вместе с другими нардепами пришел в суд, чтобы передать соответствующее заявление, подписанное 226 народными избранниками.

— Это заявление направлено на то, чтобы призвать судей, 11 судей. Не всех, я подчеркиваю. Есть судьи, которые не голосовали за решение об отмене очень важной антикоррупционной реформы, в частности, электронного декларирования. Призываем их сложить свои полномочия добровольно, — подчеркнул он.

Читайте: Отменит ли ЕС безвиз для Украины из-за ситуаций с САП и НАБУ

По его словам, если судьи не сложат полномочия, для их устранения есть целый ряд законодательных инициатив.

В секретариате Конституционного суда Украины заявление депутатов уже зарегистрировано и принято к рассмотрению.

Скандальное решение КСУ

27 октября судьи КСУ признали неконституционной статью об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

В связи с этим НАПК закрыло доступ к электронным декларациям чиновников и судей.

Президент Владимир Зеленский в ответ внес в Верховную Раду законопроект №4288, в котором предложил уволить судей, которые приняли это решение. Подробнее о решении КСУ по антикоррупционному законодательству читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24, КСУ