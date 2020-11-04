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Факты / Украина / Политика

11 судей КСУ должны добровольно подать в отставку: Арахамия под стенами суда

11 судей Конституционного суда Украины, которые голосовали за скандальное решение, должны добровольно подать заявления об отставке.

Об этом заявил под стенами КСУ председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, который вместе с другими нардепами пришел в суд, чтобы передать соответствующее заявление, подписанное 226 народными избранниками.

— Это заявление направлено на то, чтобы призвать судей, 11 судей. Не всех, я подчеркиваю. Есть судьи, которые не голосовали за решение об отмене очень важной антикоррупционной реформы, в частности, электронного декларирования. Призываем их сложить свои полномочия добровольно, — подчеркнул он.

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По его словам, если судьи не сложат полномочия, для их устранения есть целый ряд законодательных инициатив.

В секретариате Конституционного суда Украины заявление депутатов уже зарегистрировано и принято к рассмотрению.

Скандальное решение КСУ

27 октября судьи КСУ признали неконституционной статью об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

В связи с этим НАПК закрыло доступ к электронным декларациям чиновников и судей.

Президент Владимир Зеленский в ответ внес в Верховную Раду законопроект №4288, в котором предложил уволить судей, которые приняли это решение. Подробнее о решении КСУ по антикоррупционному законодательству читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24, КСУ

Фото: УНИАН

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