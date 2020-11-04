В Україні планують заборонити продавання та електронних цигарок молоді до 21 року. Це передбачає законопроект № 2813д про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.
За його словами, щороку від хвороб, що які викликає куріння, помирає близько 86 тис. українців.
У ВОЗ повідомляють, що 23% дорослих та 20% підлітків в Україні курять.
Читайте: Легені людини можуть прибирати мутації, викликані палінням – дослідження
Також Радуцький зазначив, що інтерес до традиційних цигарок падає, тому виробники пропонують альтернативи, зокрема на системи нагрівання тютюну. А це стало причиною зростання кількості курців серед молоді.
Законопроєкт передбачає:
- заборону реклами електронних цигарок;
- заборону продажу електронних цигарок молоді до 21 року;
- заборону реклами тютюнових виробів в інтернеті;
- надання права місцевій владі визначити місця, що мають бути вільними від куріння;
- заборону на продаж ароматизованих цигарок.
– Важливо підкреслити, що ми запроваджуємо правила по боротьбі з курінням, які вже діють в цивілізованих країнах світу. Депутати Комітету підтримали законопроєкт та рекомендували Верховній Раді ухвалити його в першому читанні, – підкреслив Радуцький.
Як Covid-19 впливає на курців
1,3 млрд курців у світі більш уразливі до розвитку важкої форми ускладнень від коронавірусу.
ВООЗ запустила ініціативу щодо забезпечення доступу до відмови від тютюну. Її мета – допомогти людям кинути палити під час пандемії коронавірусу.