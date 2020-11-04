В Україні планують заборонити продавання та електронних цигарок молоді до 21 року. Це передбачає законопроект № 2813д про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

За його словами, щороку від хвороб, що які викликає куріння, помирає близько 86 тис. українців.

У ВОЗ повідомляють, що 23% дорослих та 20% підлітків в Україні курять.

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Також Радуцький зазначив, що інтерес до традиційних цигарок падає, тому виробники пропонують альтернативи, зокрема на системи нагрівання тютюну. А це стало причиною зростання кількості курців серед молоді.

Законопроєкт передбачає:

заборону реклами електронних цигарок;

заборону продажу електронних цигарок молоді до 21 року;

заборону реклами тютюнових виробів в інтернеті;

надання права місцевій владі визначити місця, що мають бути вільними від куріння;

заборону на продаж ароматизованих цигарок.

– Важливо підкреслити, що ми запроваджуємо правила по боротьбі з курінням, які вже діють в цивілізованих країнах світу. Депутати Комітету підтримали законопроєкт та рекомендували Верховній Раді ухвалити його в першому читанні, – підкреслив Радуцький.

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