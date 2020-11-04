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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Буковеле отели требуют справки об отсутствии Covid-19

Украинские отели начали принимать посетителей только при наличии справки о отсутствии коронавируса. Так некоторые отели в Буковеле просят гостей сделать ПЦР-тест до прибытия.

При этом тестирование нужно сделать за два дня до приезда. Такое решение они объясняют внедрением дополнительных мер безопасности во избежание распространения коронавируса среди клиентов.

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К инициативе присоединились заведения премиум класса — Karpatski Hotel & SPA и F&B SPA Resort. Будут ли действовать такие правила в остальных отелях, пока неизвестно.

Отель для больных коронавирусом

В Чехии появился отель для больных коронавирусом. Он расположен в центре Праги. В заведении принимают туристов, которые заразились во время поездки, или инфицированных жителей города.

Обязательное условие — наличие положительного теста, без него заселиться невозможно.

Источник: Travel Press Club

Фото: Pexels

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