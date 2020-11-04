У Буковелі готелі вимагають довідки про відсутність Covid-19

Українські готелі почали приймати відвідувачів тільки за наявності довідки про відсутність коронавірусу. Так деякі готелі у Буковелі просять гостей зробити ПЛР-тест до прибуття.

Водночас тестування потрібно зробити за два дні до приїзду. Таке рішення вони пояснюють впровадженням додаткових заходів безпеки для уникнення поширення коронавірусу серед клієнтів.

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До ініціативи долучилися заклади преміум класу – Karpatski Hotel&SPA та F&B SPA Resort. Чи діятимуть такі правила у решті готелів, поки невідомо.

Готель для хворих на коронавірус

У Чехії з’явився готель для хворих на коронавірус. Він розташований у центрі Праги. У закладі приймають туристів, які заразилися під час подорожі, або інфікованих мешканців міста.

Обов’язкова умова – наявність позитивного тесту, без нього заселитися неможливо.

Джерело: Travel Press Club