4 ноября проходит два года со дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Ее жизнь оборвалась в 2018 году в Киевской городской клинической больнице №2, где активистку пытались спасти после ожогов серной кислотой.

Кто и за что заказал убийство Екатерины Гандзюк, как расследуют дело и что изменилось за год — читайте в материале.

Нападение на Гандзюк — кто и за что заказал убийство

Екатерина Гандзюк была управляющей делами Херсонского горисполкома, советником городского головы Херсона и общественной активисткой. 31 июля 2018 года вблизи подъезда ее дома на активистку вылили литр серной кислоты.

Гандзюк получила ожоги более 40% тела и перенесла 11 операций. Сначала полиция открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство. После смерти Гандзюк его переквалифицировали на заказное умышленное убийство.

В феврале 2019 года подозрение по делу объявили голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. По информации следствия, он решил организовать нападение на Гандзюк из-за личной неприязни к ней, потому что действия активистки якобы подрывали его авторитет.

Поскольку активистка публично заявляла о поджогах и вырубке лесов и говорила, что таким образом при содействии местных властей обогащаются местные преступники. Сам Мангер свою причастность отрицает.

В СБУ считают, что заказчик убийства мог быть не один, поэтому расследуют еще пять уголовных дел, связанных со смертью активистки, в том числе и поджог леса, в котором активистка обвиняла местные власти. Всего есть 17 эпизодов, из-за которых могли убить Гандзюк.

Кого уже осудили

За нападение на активистку уже осудили пятерых человек, которые входили в состав так называемой группы Торбина и признали вину. По информации следствия, именно Сергей Торбин получил заказ о нападении на Гандзюк.

Исполнителями преступления стали Владимир Васянович, Никита Грабчук, Виктор Горбунов и Вячеслав Вишневский. За участие Торбин заплатил им $4 тыс., а $500 оставил себе.

Согласно решению суда от 2019 года, Сергей Торбин получил шесть с половиной лет лишения свободы, Грабчук — шесть. Васяновича и Вишневского приговорили к четырем годам лишения свободы, а Горбунова — к трем.

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Кто еще среди подозреваемых

Подозреваемыми организаторами преступления является Алексей Левин и Игорь Павловский. По информации следствия, они получили от Владислава Мангера 10 тыс. грн, чтобы купить телефоны для связи и серную кислоту.

Алексей Левин на момент совершения преступления был помощником депутата областного совета Николая Ставицкого и советником председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. 19 августа 2018 года он покинул Украину, после чего был объявлен в международный розыск.

Игорь Павловский работал помощником бывшего народного депутата Николая Паламарчука. Его сначала задержали и объявили подозрение. Впоследствии суд избрал Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог.

Но позже подозрение изменили с организации на сокрытие преступления и отпустили подозреваемого под домашний арест из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

После этого прокуратура заключила соглашение с Павловским, а обвинительный акт передали в суд.

Как расследуют дело и что изменилось за год

В марте 2020 года подозреваемого в причастности к нападению Алексея Москаленко (Левина) экстрадировали из Болгарии. Сотрудникам Службы безопасности Украины его передали работники Национального бюро Интерпол.

Суд взял его под стражу, где он находится до сих пор.

В сентябре этого года Игорь Павловский признал вину по делу Гандзюк. А в октябре Приморский райсуд Одессы признал его виновным в сокрытии преступления.

Суд назначил Павловскому наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако из-за того, что он пошел на сделку со следствием получил условный приговор с испытательным сроком один год.

В июле Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и Алексея Левина. Во время досудебного расследования следователи установили, что они организовали по предварительному сговору нападение на Гандзюк, повлекшее смерть активистки.

В частности, по словам прокурора Андрея Синюка, Мангер и Левин предложили исполнителям два возможных способа нанесения телесных повреждений. Первый заключался в том, чтобы поломать ей руки и ноги, второй — облить серной кислотой.

Сейчас Владислав Мангер, как и Алексей Левин, находится под стражей. 3 ноября 2020 года Днепровский суд Киева начал изучать доказательства по делу Гандзюк относительно Мангера и Левина.

Фото: Кто заказал Катю Гандзюк?

Виктория Гирко