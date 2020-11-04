4 листопада минає два роки з дня смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Її життя обірвалося у 2018 році у Київській міській клінічній лікарні №2, де активістку намагалися врятувати після опіків сірчаною кислотою.

Хто і за що замовив вбивство Катерини Гандзюк, як розслідують справу і що змінилося за рік – читайте в матеріалі.

Напад на Гандзюк – хто і за що замовив вбивство

Катерина Гандзюк була керуючою справами Херсонського міськвиконкому, радницею міського голови Херсону і громадською активісткою. 31 липня 2018 року поблизу під’їзду її будинку на активістку вилили літр сірчаної кислоти.

Гандзюк отримала опіки понад 40% тіла і перенесла 11 операцій. Спочатку поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство. Після смерті Гандзюк її перекваліфікували на замовне умисне вбивство.

У лютому 2019 року підозру у справі оголосили голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. За інформацією слідства, він вирішив організувати напад на Гандзюк через особисту неприязнь до неї, бо дії активістки начебто підривали його авторитет.

Оскільки Гандзюк публічно заявляла про підпали та вирубку лісів і говорила, що у такий спосіб за сприяння місцевої влади збагачуються місцеві злочинці. Сам Мангер свою причетність заперечує.

В СБУ вважають, що замовник вбивства міг бути не один, тому розслідують ще п’ять кримінальних справ, які пов’язані зі смертю активістки, зокрема і підпал лісу, в якому активістка звинувачувала місцеву владу. Усього є 17 епізодів, через які могли вбити Гандзюк.

Кого вже засудили

За напад на активістку вже засудили п’ятьох людей, які входили до складу так званої групи Торбіна і визнали провину. За інформацією слідства, саме Сергій Торбін отримав замовлення про напад на Гандзюк.

Виконавцями злочину стали Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов і В’ячеслав Вишневський. За участь Торбін заплатив їм $4 тис., а $500 залишив собі.

Згідно з рішенням суду від 2019 року, Сергій Торбін отримав шість з половиною років позбавлення волі, Грабчук – шість. Васяновича та Вишневського засудили до чотирьох років позбавлення волі, а Горбунова – до трьох.

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Хто ще серед підозрюваних

Підозрюваними організаторами злочину є Олексій Левін і Ігор Павловський. За інформацією слідства, вони отримали від Владислава Мангера 10 тис. грн, щоб купити телефони для зв’язку та сірчану кислоту.

Олексій Левін на момент вчинення злочину був помічником депутата обласної ради Миколи Ставицького і радником голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. 19 серпня 2018 року він покинув Україну, після чого його оголосили у міжнародний розшук.

Ігор Павловський працював помічником колишнього народного депутата Миколи Паламарчука. Його спочатку затримали та оголосили підозру. Згодом суд обрав Павловському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права виходу під заставу.

Але пізніше підозру змінили з організації на приховування злочину і відпустили підозрюваного під домашній арешт через незадовільний стан здоров’я.

Після цього прокуратура уклала угоду з Павловським, а обвинувальний акт передали до суду.

Як розслідують справу і що змінилося за рік

У березні 2020 року підозрюваного у причетності до нападу Олексія Москаленка (Левіна) екстрадували з Болгарії. Співробітникам Служби безпеки України його передали працівники Національного бюро Інтерпол.

Суд взяв його під варту, де він перебуває і досі.

У вересні цього року Ігор Павловський визнав провину у справі Гандзюк. А у жовтні Приморський райсуд Одеси визнав його винним у приховуванні злочину.

Суд призначив Павловському покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Однак через те, що він пішов на угоду зі слідством отримав умовний вирок з випробувальним терміном один рік.

У липні Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та Олексія Левіна. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що вони організували за попередньою змовою напад на Гандзюк, що спричинило смерть активістки.

Зокрема, за словами прокурора Андрія Синюка, Мангер та Левін запропонували виконавцям два можливих способи нанесення тілесних ушкоджень. Перший полягав у тому, щоб переламати їй руки і ноги, другий — облити сірчаною кислотою.

Наразі Владислав Мангер, як і Олексій Левін, перебуває під вартою. 3 листопада 2020 року Дніпровський суд Києва почав досліджувати докази у справі Гандзюк щодо Мангера та Левіна.

Фото: Хто замовив Катю Гандзюк?

Вікторія Гірко