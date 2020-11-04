На днях Минздрав получил жалобу от родителей, что администрация школы заставляет подписывать информационное согласие о том, что учебное заведение не несет ответственности за распространение коронавируса, который может быть занесен человеком с бессимптомным течением болезни.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что это просто самодеятельность.

— Такой документ не предусмотрен ни одним нормативным актом. Это просто самодеятельность некоторых руководителей учебных заведений. Зачем они это делают, мне неизвестно, — подчеркнул министр.

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Поэтому Степанов заверил родителей, что никто не может заставить их подписывать такой документ.

Коронавирус в Украине 4 ноября

По состоянию на 4 ноября коронавирусом в Украине заболели еще 9 524 человека, а с начала пандемии – 420 617.

Полностью выздоровели 176 404 пациента, из которых за сутки – 7 536 больных.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 731 человек, за день их количество увеличилось еще на 199 больных.