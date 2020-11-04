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Факты / Украина / Политика

В 11 городах будут выбирать мэров во втором туре — ЦИК назвала даты

Центральная избирательная комиссия обнародовала даты проведения второго тура местных выборов в 11 городах.

— Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в девяти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября, — заявили в ЦИК.

Читайте: Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

15 ноября:

  • Суммы
  • Луцк
  • Краматорск
  • Каменец-Подольский

22 ноября:

  • Славянск
  • Дрогобыч
  • Ужгород
  • Бровары
  • Полтава
  • Львов

Местные выборы 2020: когда и где будет второй тур мэра

3 ноября в ЦИК огласили результаты местных выборов в Луцке, согласно которым там пройдет второй тур выборов мэра.

За Игоря Полищука — кандидата от партии За майбутнє — проголосовали 18 934 избирателя (32,47%), его конкурент – самовыдвиженец Богдан Шиба — получил 7 662 голоса (13,14%).

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