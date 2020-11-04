Местные выборы 2020: когда и где будет второй тур мэра

Центральная избирательная комиссия обнародовала даты проведения второго тура местных выборов в 11 городах.
— Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в девяти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября, — заявили в ЦИК.
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15 ноября:
- Суммы
- Луцк
- Краматорск
- Каменец-Подольский
22 ноября:
- Славянск
- Дрогобыч
- Ужгород
- Бровары
- Полтава
- Львов
3 ноября в ЦИК огласили результаты местных выборов в Луцке, согласно которым там пройдет второй тур выборов мэра.
За Игоря Полищука — кандидата от партии За майбутнє — проголосовали 18 934 избирателя (32,47%), его конкурент – самовыдвиженец Богдан Шиба — получил 7 662 голоса (13,14%).