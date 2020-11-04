Местные выборы 2020: когда и где будет второй тур мэра

Центральная избирательная комиссия обнародовала даты проведения второго тура местных выборов в 11 городах.

— Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в девяти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября, — заявили в ЦИК.

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15 ноября:

Суммы

Луцк

Краматорск

Каменец-Подольский

22 ноября:

Славянск

Дрогобыч

Ужгород

Бровары

Полтава

Львов