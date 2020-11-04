Місцеві вибори 2020: коли та де буде другий тур мера

Центральна виборча комісія оприлюднила дати проведення другого туру місцевих виборів в 11 містах.

– З інформації, яку ми отримали на сьогодні, повторне голосування уже призначили у дев’яти областях. Голосування відбудеться 15 та 22 листопада, – заявили у ЦВК.

Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

15 листопада:

Суми

Луцьк

Краматорськ

Кам’янець-Подільський

22 листопада:

Слов’янськ

Дрогобич

Ужгород

Бровари

Полтава

Львів