Місцеві вибори 2020: коли та де буде другий тур мера

Центральна виборча комісія оприлюднила дати проведення другого туру місцевих виборів в 11 містах.
– З інформації, яку ми отримали на сьогодні, повторне голосування уже призначили у дев’яти областях. Голосування відбудеться 15 та 22 листопада, – заявили у ЦВК.
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15 листопада:
- Суми
- Луцьк
- Краматорськ
- Кам’янець-Подільський
22 листопада:
- Слов’янськ
- Дрогобич
- Ужгород
- Бровари
- Полтава
- Львів
3 листопада у ЦВК оголосили результати місцевих виборів у Луцьку, згідно з якими там пройде другий тур виборів мера.
За Ігоря Поліщука – кандидата від партії За майбутнє – проголосували 18 934 виборці (32,47%), його конкурент – самовисуванець Богдан Шиба – отримав 7 662 голоси (13,14%).