PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

В 11 містах обиратимуть мерів у другому турі – ЦВК назвала дати

Центральна виборча комісія оприлюднила дати проведення другого туру місцевих виборів в 11 містах.

– З інформації, яку ми отримали на сьогодні, повторне голосування уже призначили у дев’яти областях. Голосування відбудеться 15 та 22 листопада, – заявили у ЦВК.

Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

15 листопада:

  • Суми
  • Луцьк
  • Краматорськ
  • Кам’янець-Подільський

22 листопада:

  • Слов’янськ
  • Дрогобич
  • Ужгород
  • Бровари
  • Полтава
  • Львів

Місцеві вибори 2020: коли та де буде другий тур мера

3 листопада у ЦВК оголосили результати місцевих виборів у Луцьку, згідно з якими там пройде другий тур виборів мера.

За Ігоря Поліщука – кандидата від партії За майбутнє – проголосували 18 934 виборці (32,47%), його конкурент – самовисуванець Богдан Шиба – отримав 7 662 голоси (13,14%).

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка