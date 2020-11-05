Второй тур выборов в Херсоне — кто будет бороться за пост мэра

Во втором туре выборов в Херсоне встретятся два претендента на должность мэра — народный депутат Игорь Колыхаев и бывший мэр Херсона (2002-2012) Владимир Сальдо.

Согласно результатам территориальной избирательной комиссии, за Колыхаева проголосовали 22 777 избирателей, что составляет 30,75%. Владимира Сальдо поддержали 12 660 горожан, что составляет 17,09%.

Всего участие в выборах херсонского мэра приняли 17 кандидатов.

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В день местных выборов 25 октября отдали свой голос 74 070 жителей из 254 191 зарегистрированного в списках. Недействительными комиссия признала 2 509 бюллетеней.

Второй тур местных выборов в Украине

В ряде украинских городов избирателям придется еще раз выбирать кандидата на должность мэра. В частности, в Днепре и Кривом Роге второй тур выборов мэра состоится 22 ноября 2020 года.

Повторное голосование связано с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей.

Источник: Общественное