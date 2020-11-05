Другий тур виборів у Херсоні – хто боротиметься за посаду мера

У другому турі виборів у Херсоні зустрінуться два претенденти на посаду міського голови – народний депутат Ігор Колихаєв та колишній мер Херсона (2002-2012) Володимир Сальдо.

Згідно з результатами територіальної виборчої комісії, за Колихаєва проголосували 22 777 виборців, що становить 30,75%. Володимира Сальдо підтримали 12 660 містян, що становить 17,09 %.

Всього участь у виборах херсонського міського голови взяли 17 кандидатів.

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У день місцевих виборів 25 жовтня віддали свій голос 74 070 жителів із 254 191 зареєстрованого у списках. Недійсними комісія визнала 2 509 бюлетенів.

Другий тур місцевих виборів в Україні

У низці українських міст виборцям доведеться ще раз обирати кандидата на посаду мера. Зокрема, у Дніпрі та Кривому Розі другий тур виборів мера відбудеться 22 листопада 2020 року.

Повторне голосування пов’язане з тим, що жоден з кандидатів не отримав понад 50% голосів виборців.

Джерело: Суспільне