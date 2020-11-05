Высший антикоррупционный суд закрыл дело одесского городского головы Геннадия Треханова. Его обвиняли в недекраруванни имущества на 16 млн грн.

Дело закрыли на основании решения Конституционного суда Украины, который признал неконституционным ст. 366-1 про недостоверное декларирование имущества.

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— Суд установил, первое, удовлетворить ходатайство о закрытии уголовного производства. Закрыть на основании пункта 4 части 1 ст. 284 УПК уголовное производство по обвинению Труханова в совершении уголовного преступления предусмотренного ст.366-1 УК, — сказал судья.

В апреле 2020 Геннадию Труханову объявили о подозрении в предоставлении недостоверной информации относительно своего имущества. В декларации он не указал квартиру, автомобиль и корпоративные права.

Решение Конституционного суда Украины

27 октября Конституционный суд признал неконституционным ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование имущества. НАПК закрыло доступ к единому государственному реестру деклараций.

Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировали законопроект №4304, который предусматривает восстановление тех статей закона О предотвращении коррупции, которые ранее отменил Конституционный Суд, в частности нормы о э-декларирования.

Фото: Геннадій Труханов