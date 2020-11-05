Вищий антикорупційний суд закрив справу одеського міського голови Геннадія Треханова. Його звинувачували у недекраруванні майна на 16 млн грн.

Справу закрили на основі рішення Конституційного суду України, який визнав неконституційним ст. 366-1 про недостовірне декларування майна.

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– Суд встановив, перше, задовольнити частково клопотання про закриття кримінального провадження. Закрити на підставі пункту 4 частини 1 ст. 284 КПКУ кримінальне провадження щодо обвинувачення Труханова у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.366-1 ККУ, — сказав суддя.

У квітні 2020 року Геннадію Труханову оголосили про підозру у наданні недостовірної інформації щодо свого майна. У декларації він не вказав квартиру, автомобіль та корпоративні права.

Рішення Конституційного суду України

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна. НАЗК закрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій.

У Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала законопроект №4304, який передбачає відновлення тих статтей закону Про запобігання корупції, які раніше скасував Конституційний Суд, зокрема норми про е-декларування.

Фото: Геннадій Труханов