Мир усиливает карантинные ограничения: обзор СВР Украины

Служба внешней разведки Украины начала ежедневно информировать граждан Украины об основных мерах, проводимых иностранными государствами, в интересах противодействия распространению COVID-19 в мире.

На сегодняшний день, украинская разведка уже подготовила пять детальных обзоров основных мер иностранных государств по противодействию распространению COVID-19 в мире, где собрала самую актуальную информацию о том, как правительства иностранных государств реагирует на основные вызовы, возникшие в результате распространения коронавируса.

Украинцы же смогут найти в обзоре разведки ответы на такие важные вопросы, как: куда станет более проблемным въезд, а где придется постоянно ходить в маске?

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Следует отметить, что одной из ключевых задач Службы внешней разведки Украины является принятия мер противодействия внешним угрозам национальной безопасности Украины, жизни, здоровью ее граждан и объектам государственной собственности за пределами Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в интересах ВСУ разрабатывают систему солдат будущего.