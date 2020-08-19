Информационная операция о наемниках ЧВК Вагнера в Беларуси имеет российское происхождение.

Об этом заявляет пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Также там отметили, что задача этой информационной кампании дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов и обвинения в причастности украинских спецслужб.

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Это делалось для того, чтобы вовлечь Украину в международный скандал и подорвать ее международный авторитет. Кроме того, в Службе внешней разведки считают, что целью операции была дискредитация украинского руководства накануне местных выборов.

Боевики ЧВК Вагнера в Беларуси

29 июля произошло задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси, которые (по предварительным данным следствия) приехали для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов.

14 августа официальный Минск позволил террористам вернуться в Россию.

18 августа украинский журналист Юрий Бутусов, что боевики ЧВК Вагнер были причастны к украинской спецоперации, которую не удалось осуществить из-за утечки информации.

19 августа СБУ опровергла информацию об участии в так называемой вагнеровской спецоперации и заявила, что это фейк. А первоисточником более недели назад было российское издание.

Источник: Службы внешней разведки Украины