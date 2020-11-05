Світ посилює карантинні обмеження: огляд СЗР України

Служба зовнішньої розвідки України почала щодня інформувати громадян України про основні заходи, що проводяться іноземними державами, в інтересах протидії поширенню COVID-19 у світі.

На сьогодні, українська розвідка вже підготувала п’ять детальних оглядів основних заходів іноземних держав з протидії поширенню COVID-19 у світі, де зібрала найактуальнішу інформацію про те, як уряди іноземних держав реагують на основні виклики, що постали в результаті поширення коронавірусу.

Українці ж зможуть знайти в огляді розвідки відповіді на такі важливі питання, як: куди стане більш проблемним в’їзд, а де доведеться постійно ходити в масці?

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Слід зазначити, що одним з ключових завдань Служби зовнішньої розвідки України є вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в інтересах ЗСУ розробляють систему солдат майбутнього.