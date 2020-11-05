В интересах ВСУ разрабатывают систему солдат будущего по стандартам НАТО

Предприятие Телекарт-Прибор, которое активно занимается разработкой и производством средств телекоммуникаций в интересах силовых структур Украины и даже вошло в состав международной группы разработчиков тактических систем связи и управления для НАТО, намерено полномасштабно внедрить новейшие системы цифровой коммуникации в вооруженных силах Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генеральный директор ООО Телекарт-Прибор Алексей Козлов.

По его словам, одна из ключевых разработок компании на сегодня – создание автоматизированной системы управления тактического звена вооруженных сил.

— Все процессы должны быть оцифрованы как в повседневной жизни, так и на поле боя. Задача — максимально снизить объем голосовых команд и печатных или рукописных документов. Все должно быть автоматизировано, мы должны создать систему, которая сможет собирать данные, фильтровать, структурировать и выводить в нужном виде с учетом требуемых алгоритмов обработки для поддержки принятия решения конкретным должностным лицом. Во всех странах НАТО ведутся работы над созданием подобных систем, — пояснил эксперт.

Алексей Козлов рассказал, как будут экипированы и чем оснащены военнослужащие.

— У командира две радиостанции. На сегодня это УКВ – американский Харрис. Они активно поступают сейчас и используются для связи с подразделениями, которые по субординации выше. И вторая радиостанция – для связи внутри отделения, которую мы разработали для солдат, идущих вглубь для выполнения поставленных заданий, — отметил Алексей Козлов.

По его словам, это широкополосная радиостанция, которая позволяет по одному каналу пересылать голосовые сообщения, данные и видео.

— У командира, естественно, есть планшет, на котором установлен COP (common operational picture). На планшете командир подразделения видит текущее состояние поля боя: где свои, где — чужие, что с его подразделением. Туда поступает информация с различных сенсоров – это и звукометрия, и РЛС, видео и фото с БПЛА, и целеуказание с дальномера – множество разных параметров. Там же реализован документооборот, через который командир может докладывать своему руководству, также получать команды сверху, — пояснил он.

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Он добавил, что программа аккумулирует и обрабатывает все возможные данные, чтобы командир мог понимать всю картину боя и ориентироваться в текущей ситуации.

— В том числе, может запросить сверху поддержку с беспилотников. Такие системы активно работают на Западе, мы это подсматриваем, анализируем и разрабатываем технические решения для последующего внедрения в отечественную армию, — рассказал гендиректор ООО Телекарт-Прибор.

Алексей Козлов добавил, что система Солдат будущего — часть этой системы управления отделением.

— Сенсорика, планшеты и программное обеспечение, которыми оборудована группа солдат, позволяют командованию видеть обстановку до таких деталей, как пульс: жив человек или нет? В каком он психологическом состоянии? Может ли он выполнять боевую задачу? То есть, вся информация поступает в один центр и анализируется, — пояснил эксперт.

По его словам, в странах НАТО такое оснащение военнослужащих обходится приблизительно в €10-20 тыс.

— Но мы должны вложиться в €5 тыс, чтобы это было доступно для Вооруженных сил Украины, — резюмировал Алексей Козлов.

Напомним, одесское предприятие Телекарт-Прибор было создано в начале девяностых и изначально занималось разработкой и производством инновационных на то время таксофонов и пластиковых карт к ним.

Сегодня в линейке продукции завода – аппаратура радио и проводной связи, комплексные аппаратные связи, мобильные пункты управления, командно-штабные машины и радиотехнические комплексы управления, поставленные на вооружение ВСУ, а также многочисленные инновационные разработки для системы СМАРТ-сити, такие как системы диспетчеризации, информирования и оплаты.

За период пандемии семейному предприятию удалось собрать команду энтузиастов, которые в течение полугода смогли разработать и запустить производство отечественных кислородных концентраторов, так необходимых тяжело больным украинцам.