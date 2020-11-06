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Факти / Україна

Чорної зони карантину в Україні не буде – Степанов

В Україні не планують запроваджувати чорну карантинну зону.

Про це під час брифінгу 6 листопада повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Таке не обговорювалося. Жодних чорних зон ніхто не пропонував запроваджувати, – зазначив Максим Степанов.

Читайте: Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити наступного тижня – Степанов

За його словами, це фейкова інформація.

Карантин в Україні

В Україні діє карантин до 31 грудня 2020 року, його дію продовжили на засіданні Кабміну 13 жовтня.

В уряді заявили, що найближчим часом можливе посилення заходів, серед яких запровадження карантину вихідного дня, окремі години відвідування магазинів літніми людьми і заборони на концерти.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

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