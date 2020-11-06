Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати місцевих виборів у столиці.
До Київської міської ради проходять сім політичних партій:
- Європейська солідарність – 20,52%;
- УДАР – 19,98%
- Єдність Олександра Омельченка – 8,74%
- Опозиційна платформа – За життя – 7,81%
- Слуга народу – 7,53%
- Батьківщина 7,49%
- Голос – 5,97%
Інші партіїне подолали 5% бар’єр.
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Результати виборів у Києві
Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів у Києві. Згідно з ними, міським головою столиці став Віталій Кличко.
Глава міськвиборчкому Валентина Королькова заявила, що на виборах 25 жовтня Кличко підтримали 365 161 виборець.