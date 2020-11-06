Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати місцевих виборів у столиці.

До Київської міської ради проходять сім політичних партій:

Європейська солідарність – 20,52%;

УДАР – 19,98%

Єдність Олександра Омельченка – 8,74%

Опозиційна платформа – За життя – 7,81%

Слуга народу – 7,53%

Батьківщина 7,49%

Голос – 5,97%

Інші партіїне подолали 5% бар’єр.

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Результати виборів у Києві

Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів у Києві. Згідно з ними, міським головою столиці став Віталій Кличко.

Глава міськвиборчкому Валентина Королькова заявила, що на виборах 25 жовтня Кличко підтримали 365 161 виборець.