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Факти / Україна / Політика

Результати виборів у Києві – хто пройшов до міської ради

Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати місцевих виборів у столиці. 

До Київської міської ради проходять сім політичних партій:

  • Європейська солідарність – 20,52%;
  • УДАР – 19,98%
  • Єдність Олександра Омельченка – 8,74%
  • Опозиційна платформа – За життя – 7,81%
  • Слуга народу – 7,53%
  • Батьківщина 7,49%
  • Голос – 5,97%

Інші партіїне подолали 5% бар’єр.

Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Результати виборів у Києві

Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів у Києві. Згідно з ними, міським головою столиці став Віталій Кличко.

Глава міськвиборчкому Валентина Королькова заявила, що на виборах 25 жовтня Кличко підтримали 365 161 виборець.

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