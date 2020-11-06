В Україні посилять відповідальність за сексуальне насильство проти дітей

У Верховній Раді ухвалили в першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротскої Конвенції).

Проектом закону №3055 пропонується ввести особливий механізм запобігання насильства над дітьми для працівників, з якими контактують, і конкретизувати заходи щодо захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

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Також планується встановити кримінальну відповідальність за: вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку, домагання дитини для сексуальних цілей, свідоме отримання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії та свідоме отримання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або поширення.

За даним законопроектом, протиправні посягання щодо дітей в Інтернеті каратимуться позбавленням волі від 8 до 15 років.

Раніше за створення та розповсюдження таких матеріалів зловмисникам загрожувало від 5 до 10 років позбавлення волі, а за свідомий доступ до дитячої порнографії не була передбачені відповідальність.

Насильство над дітьми

У Запоріжжі суд засудив до 7 років в’язниці 23-річного місцевого жителя, який ґвалтував свою трирічну хрещеницю і знімав все на відео.

Провину він визнав, але свої дії пояснив тим, що нібито проводив журналістське розслідування для викриття педофілів, що поширюють дитячу порнографію в мережі.