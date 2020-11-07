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Факти / Україна / Суспільство

ДБР затримало на хабарі працівників ДСР Нацполіції

Працівники ДБР затримали двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України, які вимагали та одержали від українця великого хабара.

За даними Державного бюро розслідування, підозрювані працівники Нацполіції вимагали від громадянина України великого хабара в сумі 500 тис. грн за сплату неіснуючого боргу.

6 листопада ДБР затримали підозрюваних після одержання попередньої суми у розмірі 85 тис. грн.

Наразі оперуповноваженим оголошують про підозру та обирають запобіжні заходи.

Затриманим правоохоронцям загрозує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

  • ДБР затримало на хабарі працівників ДСР Нацполіції
  • ДБР затримало на хабарі працівників ДСР Нацполіції
  • ДБР затримало на хабарі працівників ДСР Нацполіції
  • ДБР затримало на хабарі працівників ДСР Нацполіції
  • ДБР затримало на хабарі працівників ДСР Нацполіції
  • ДБР затримало на хабарі працівників ДСР Нацполіції
  • ДБР затримало на хабарі працівників ДСР Нацполіції
  • ДБР затримало на хабарі працівників ДСР Нацполіції
ДБР затримало на хабарі працівників ДСР Нацполіції / 4 фотографии
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Хабар за посаду в Міноборони

Жителька Києва пропонувала керівну посаду в Міноборони колишньому очільнику підприємства.

За суму $60 тис.вона обіцяла працевлаштувати чоловіка, залучивши спільників у Міністерстві оборони та Міністерстві юстицій. Її затримали під час отримання частини хабара.

Джерело: ДБР

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