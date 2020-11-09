Чернобыльская зона может стать Всемирным наследием ЮНЕСКО

Минкульт хочет внести некоторые объекты Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что прошло уже почти 35 лет и сейчас зона отчуждения — это туристический магнит. В 2019 ее посетило более 120 тыс. туристов, а начало этого года был самым успешным за все время с точки зрения количества посетителей.

— Но пришел карантин и время, которое он нам дает, мы должны использовать правильно, — сообщил Ткаченко.

Читайте: Как изменилась Чернобыльская зона отчуждения за время карантина

По его словам, перед тем как вносить объекты зоны в список ЮНЕСКО, нужно сделать ряд шагов.

В частности, Минкульт вместе с Агентством по развитию туризма должны упорядочить процедуру посещения, разработать новые интересные маршруты, обеспечить качественную инфраструктуру, научить гидов, улучшить безопасность, а также создать для зоны отчуждения собственный туристический бренд.

Авария на ЧАЭС

Аварию на Чернобыльской атомной станции считают наиболее масштабной техногенной катастрофой человечества. История Чернобыля – это не только экологическая катастрофа, это история ликвидаторов, которые положили свое здоровье, пытаясь уберечь мир от последствий, и история людей, которые вынуждены были покинуть свои дома на три дня, а в итоге никогда туда не вернулись.

Чернобыльская станция производила десятую часть электроэнергии Украины. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1.23 на 4 энергоблоке Чернобыльской станции произошел взрыв, полностью разрушивший реактор.

Источник: Александр Ткаченко