Мінкульт хоче внести деякі об’єкти Чорнобильської зони до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що минуло вже майже 35 років і зараз зона відчуження — це туристичний магніт. У 2019 її відвідало понад 120 тис. туристів, а початок цього року був найуспішнішим за весь час з точки зору кількості відвідувачів.

– Але прийшов карантин і час, який він нам дає, мусимо використати правильно, — повідомив Ткаченко.

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За його словами, перед тим як вносити об’єкти зони до списку ЮНЕСКО, потрібно зробити низку кроків.

Зокрема, Мінкульт разом із Агентством з розвитку туризму мають упорядкувати процедуру відвідування, розробити нові цікаві маршрути, забезпечити якісну інфраструктуру, навчити гідів, поліпшити безпеку, а також створити для зони відчуження власний туристичний бренд.

Аварія на ЧАЕС

Аварію на Чорнобильській атомній станції вважають найбільш масштабною техногенною катастрофою людства. Історія Чорнобиля – це не тільки екологічна трагедія, це історія ліквідаторів, які поклали своє здоров’я, намагаючись уберегти світ від наслідків катастрофи, та історія людей, які змушені були покинути свої домівки на три дні, а в підсумку ніколи туди не повернулись.

Чорнобильська станція виробляла десяту частину електроенергії України. У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року о 1.23 на 4 енергоблоці Чорнобильської станції стався вибух, який повністю зруйнував реактор.

Джерело: Олександр Ткаченко