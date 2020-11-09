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Факти / Україна / Суспільство

Чорнобильська зона може стати Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО

Мінкульт хоче внести деякі об’єкти Чорнобильської зони до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що минуло вже майже 35 років і зараз зона відчуження — це туристичний магніт. У 2019 її відвідало понад 120 тис. туристів, а початок цього року був найуспішнішим за весь час з точки зору кількості відвідувачів.

– Але прийшов карантин і час, який він нам дає, мусимо використати правильно, — повідомив Ткаченко.

ЧитайтеЯк змінилася Чорнобильська зона відчуження під час карантину

За його словами, перед тим як вносити об’єкти зони до списку ЮНЕСКО, потрібно зробити низку кроків.

Зокрема, Мінкульт разом із Агентством з розвитку туризму мають упорядкувати процедуру відвідування, розробити нові цікаві маршрути, забезпечити якісну інфраструктуру, навчити гідів, поліпшити безпеку, а також створити для зони відчуження власний туристичний бренд.

Аварія на ЧАЕС

Аварію на Чорнобильській атомній станції вважають найбільш масштабною техногенною катастрофою людства. Історія Чорнобиля – це не тільки екологічна трагедія, це історія ліквідаторів, які поклали своє здоров’я, намагаючись уберегти світ від наслідків катастрофи, та історія людей, які змушені були покинути свої домівки на три дні, а в підсумку ніколи туди не повернулись.

Чорнобильська станція виробляла десяту частину електроенергії України. У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року о 1.23 на 4 енергоблоці Чорнобильської  станції стався вибух, який повністю зруйнував реактор.

Джерело: Олександр Ткаченко

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