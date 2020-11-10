9 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні збираються запровадити карантин вихідного дня, про який говорять протягом тривалого часу.

Цю заяву він зробив на тлі значного збільшення кількості хворих у державі. Вже кілька тижнів поспіль в Україні встановлюють нові антирекорди за кількістю щоденних випадків захворювання на Covid-19.

Навіть попри загрозу нового карантину для економіки влада не може закривати очі на цю ситуацію. Тому як компроміс і пропонують жорсткі обмеження на вихідних.

Та чи буде їх достатньо для того, щоб кардинально змінити ситуацію в Україні?

Компромісний варіант

Попередньо карантин вихідного дня триватиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. На цей час Міністерство охорони здоров’я лише рекомендуватиме припинити роботу ТРЦ, розважальних закладів, проведення масових заходів тощо.

Планується, що працюватимуть лише:

продуктові магазини;

аптеки (зокрема ветеринарні);

автозаправки;

громадський транспорт.

Це рішення стане таким собі компромісом між повним закриттям економіки та спробою протистояти розповсюдженню Covid-19. Влада сподівається, що це створить додатковий стимул для людей сидіти вдома на вихідних, а не ходити в кафе, зустрічатися з друзями тощо.

– Нам дуже важливо розірвати цей ланцюг передачі хвороби. Зрозуміло, якщо в суботу та неділю у нас нічого не працює, винятково продуктові магазини, аптеки, АЗС, то кількість контактів між людьми в ці два дні буде мінімальним. Це будуть лише контакти в родині. Це нам дасть змогу збивати так звану хвилю розповсюдження коронавірусної хвороби. Така пропозиція від МОЗ пов’язана з тим, що ми хочемо знайти баланс, не зупиняючи повністю економіку, – пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Відповідне питання винесуть на розгляд Кабінету міністрів 11 листопада. І лише після затвердження урядом карантин набуде чинності.

Степанов вважає, що карантин потрібно ввести вже з цих вихідних, проте остаточне рішення буде за Кабміном.

За словами президента Володимира Зеленського, обмеження триватимуть протягом кількох тижнів. Це дасть змогу уникнути повторення жорсткого карантину.

– Так ми уникнемо великого зростання захворюваності і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим, – сказав глава держави під час селекторної наради.

Влада має надію, що карантин вихідного дня допоможе краще підготуватися до подальшого погіршення ситуації.

У коментарі Фактам ICTV консультант з управління змінами, інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що це може бути своєрідним “тренуванням” перед запровадженням повного локдауну.

– Можна припустити, що це таке собі тренування. Поки обмеження стосуватимуться лише вихідних днів, а далі демонструватимуть, що захворюваність зростає, немає ліжок, немає кисню. Відповідно, за кілька тижнів або місяців президент Зеленський ухвалить політичне рішення, і оголосять повний локдаун. Так покажуть, що влада нібито робила все, що можливо. Хоча головного не роблять – відстежування контактів інфікованих громадян і карантинізацію винятково їх, – каже Арістов.

Незначний результат

Реальність може дуже відрізнятися від того, що уявляє собі влада щодо боротьби з коронавірусною хворобою.

На думку голови Національної медичної палати Сергія Кравченка, карантин вихідного дня взагалі не вплине на епідеміологічну ситуацію в Україні.

– Строк інкубаційного періоду коронавірусної хвороби складає від одного до 14 днів, а є і казуїстичні випадки, які доводять, що бувають терміни інкубаційного періоду в 21 день. Зважаючи на те, що з першого дня клінічних проявів пацієнт щонайменше 10 діб є заразним, то для ефективності карантинних заходів потрібна щонайменше 31 доба. А потім ще помножити на два. Тобто потрібно два місяці, щоб карантин був ефективним, – розповів Кравченко.

Звичайно, одним із завдань на час карантину вихідного дня влада ставить збільшення кількості ліжок для хворих на Covid-19. Однак його також буде досить складно виконати.

Разом зі збільшенням ліжкового фонду доведеться подбати і про забезпечення усіх хворих киснем. А в теперішніх реаліях це важко зробити.

Думку щодо неефективності карантину вихідного дня поділяє і Арістов.

– Карантин вихідного дня жодним чином не зіб’є криву захворюваності, як повний локдаун. Її зростання просто буде не настільки стрімким. Люди інфікуватимуться в громадському транспорті, на роботі, в ресторанах, які працюватимуть в будні, – каже він.

Крім того, більшість людей негативно ставляться до запровадження обмежень. На це вплинула низка факторів, серед яких й підживлення громадської думки щодо спрямованості карантину.

– Опозиція, яка розхитала громадську думку, скористалася необізнаністю людей з власною політичною метою. В більшості людей немає достатніх знань з епідеміології, вони не розуміють невидимої загрози. Відповідно все, що для них невидиме – не існує. Вони дуже раді, що відомі люди, яким вони довіряють, підтримують думку про хибність карантину. Тобто громадська думка суворо проти жорсткого карантину, – розповідає Арістов.

Можна зробити висновок, що цей дивний крок зумовлений і небажанням влади надалі йти проти громадської думки, але зробити щось для безпеки людей.

Та можливо за кілька місяців громадська думка не гратиме такої значної ролі в ухваленні заходів для протистояння Covid-19.

Жорсткий карантин на горизонті

Нині влада робить все можливе, щоб запобігти жорстким карантинним обмеженням, адже не витримає щонайменше маленький бізнес, який й досі приходить до тями після весняного локдауну.

Високопосадовці нібито мають це чудово розуміти, тому й пропонують “закривати” Україну лише на вихідні.

Питання жорсткого карантину планують розглядати, якщо медична система зазнає колапсу. Тоді просто не залишатиметься іншого варіанту, адже лікарі не зможуть надавати необхідні послуги усім хворим.

Раніше Зеленський казав про те, що наша система охорони здоров’я не витримуватиме вже за позначки у 9,5 тис. хворих щодня.

– Якщо матимемо понад 9,5 тис. інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім, – заявив президент у жовтні.

З огляду на заяву Зеленського, можна впевнено сказати, що питання жорсткого карантину вже назріло і, можливо, не лише вихідного дня.

Як каже інфекціоніст, повний локдаун ефективний у боротьбі з розповсюдженням коронавірусної хвороби. Але водночас також необхідно щось робити для запобігання розповсюдженню хвороби після зняття обмежень.

– Замість дешевих епідеміологічних заходів Україна обрала більш дорогу стратегію. Лікування всіх інфікованих і періодичних карантинів в моменти, коли лікування ставатиме неможливим. Але карантин – це спосіб купити додатковий час коштом бізнесу та громадян, щоб встигнути запровадити необхідні епідеміологічні заходи. У нас вони вже 11-й місяць не запроваджуються. Міжнародні партнери не довіряють нам втручатися до створених під час медичної реформи інституцій, і відповідно в нас досі немає Центру контролю і попередження захворювань замість колишньої Санепідслужби, – пояснює Арістов.

Для кафе і ресторанів навіть карантин вихідного дня – надзвичайна проблема, оскільки вони отримують значну частину свого прибутку саме у вікенд.

Те саме можна сказати й про ТРЦ, в яких найбільший потік відвідувачів завжди припадає на вихідні. Тобто значна кількість бізнесів страждатимуть навіть під час карантину на вікенд. Тому у влади може не залишитися жодного варіанту, окрім повернення до локдауну.

– У нас інтенсивність поширення хвороби є настільки високою, що процес просто некерований. Після другого туру місцевих виборів органи державної влади запроваджуватимуть жорсткий карантин (локдаун). Але нині вони розглядають тритижневий варіант. Я противник жорсткого карантину, адже він знищує економіку і розорює українські родини. Але зважаючи на те, що Україна не здатна виконати заходи адаптивного карантину через відсутність санітарно-епідеміологічної служби та недостатню кількість епідеміологів, в органів державної влади є лише один інструмент – локдаун, – висловлює думку голова Національної медичної палати.

Чи дасть результат карантин вихідного дня, ми побачимо вже дуже скоро, але не варто очікувати на диво.

Ситуація вже давно вийшла з-під контролю і без жорстких заходів не обійтися. Проте якщо не стежити за їхнім дотриманням, то і вони не дадуть результату.

В усьому світі розслабилися ще до того, як пандемія коронавірусу справді завершилася. Та якщо в багатьох країнах Європи є можливість запровадити карантин без значних втрат, то в України вже немає.

Тому всім доведеться або набагато ретельніше дотримуватися правил безпеки, або зіткнутися з новим локдауном, який точно не принесе нічого хорошого.

Владислав Бомбела