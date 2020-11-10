Это займет не менее 25 лет: Резников о реинтеграции Донбасса в Украину

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич провели онлайн-встречу. Они обсудили вопросы Донбасса и будущую реинтеграцию оккупированных территорий в Украину.

На встрече Резников заявил, что безопасная реинтеграция оккупированных районов Донбасса в Украину займет не менее 25 лет. Также они обсудили вопрос разминирования на Донбассе.

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— Мы понимаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это в том числе и завершения разминирования, займет не менее 25 лет, — сказал Резников.

Комиссар Янез Ленарчич отметил, что ЕС будет поддерживать и помогать Украине решить вопрос оккупированных территорий на Донбассе.

Политики также обсудили вопросы доступа Международного комитета Красного Креста к украинским заложникам в тюрьмах на временно оккупированных территориях. Резников отметил, что ЕС и Украина должны вместе добиться освобождения украинских пленных в Донбассе и Крыму.

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План действий по Донбассу понятный и подробный, его передали ОБСЕ — Зеленский

Украина подала План действий по Донбассу в ОБСЕ и в Трехстороннюю контактную группу. Президент Владимир Зеленский отметил, что этот план могут рассмотреть 13 ноября советники нормандской четверки во время онлайн-встречи.

Зеленскому сложно предсказать, согласится ли Российская Федерация на этот план.