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Факти / Україна / Суспільство

У нас критична ситуація: Милованов підтримує запровадження локдауну в Україні

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов підтримує запровадження жорсткого карантину в Україні через збільшення кількості нових випадків коронавірусу.

Таку позицію він висловив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Я за те, щоб ми запроваджували жорсткі речі швидко і превентивно. У нас зараз критична ситуація. Жорсткий карантин на невеликий період з виплатами грошей для тих, хто постраждає під час його дії, врятує ситуацію. Це краще, ніж тягнути. У будь-якому разі доведеться підтримувати економіку пізніше. Тому я за радикальний карантин зараз, але і за радикальну підтримку. Але це має бути короткостроково і точково.

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Водночас екс-міністр зазначив, що на період дії карантину влада повинна підтримати бізнес і надати допомогу.

– Я вважаю, що потрібно закривати бізнес і надавати йому фінансування, якого наразі не вистачає. По суті, це є друком грошей, – пояснив він.

Запровадження локдауну в Україні підтримала і лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. На її думку, це допоможе зменшити кількість хворих і позитивно вплине на ситуацію з хворобою у країні.

Також інфекціоніст вважає, що жорсткий карантин допоможе зупинити потік важких хворих, які потребують інтенсивної терапії.

Джерело: Свобода слова

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