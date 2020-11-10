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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна готова до роботи місії МВФ – голова НБУ

Підтримка МВФ необхідна для найшвидшого відновлення української економіки, тому Україна готова до роботи місії Фонду в найкоротші терміни.

Про це заявив у США голова Нацбанку України Кирило Шевченко під час зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

– Результативний діалог з міжнародними партнерами є запорукою для збереження макрофінансової стабільності. Співпраця з МВФ дасть змогу й надалі виконувати зовнішні зобов’язання України і збільшити її міжнародні резерви до $29-30 млрд, – наголосив головний банкір України.

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Транш від МВФ

Україна розраховує отримати транш від Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року.

У червні Київ вже отримав $2,1 млрд. Загалом 18-місячна програма stand-by передбачає виділення $5 млрд чотирма траншами.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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