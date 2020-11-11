Протест под Кабмином из-за карантина выходного дня (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Киеве под стенами Кабмина рестораторы собрались на акцию протеста против введения карантина выходного дня.

Митингующие считают, что карантин на выходные убьет бизнес, так как владельцы ресторанов не смогут выплачивать зарплаты своим сотрудникам.

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Активисты держат плакаты с призывами: Covid-19 не зависит от времени суток, Ресторанный бизнес умирает, Мы безопасней чем метро.

11 ноября по инициативе Минздрава Украины Кабмин рассмотрит изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня. Министр здравоохранение Максим Степанов должен представить полный перечень ограничений.























Правительство рассматривает карантин выходного дня: под Кабмином протестуют рестораторы / 6 фотографий

Карантин выходного дня в Украине

Карантин выходного дня в Украине хотят ввести из-за невозможности остановить распространение коронавируса.

Рестораны, кафе будут работать исключительно навынос, ТРЦ должны быть закрыты. Вводится запрет и на проведение любых развлекательных мероприятий.