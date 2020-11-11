Протест під Кабміном через карантин вихідного дня (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Києві під стінами Кабміну ресторатори зібралися на акцію протесту проти введення карантину вихідного дня.

Мітингувальники вважають, що карантин на вихідні вб’є бізнес, бо власники ресторанів не зможуть виплачувати зарплати своїм співробітникам.

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Активісти тримають плакати із закликами: Covid-19 не залежить від часу доби, Ресторанний бізнес вмирає, Ми безпечніші, ніж метро.

11 листопада за ініціативи Міністерства охорони здоров’я України Кабмін розгляне зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повинен представити повний перелік обмежень.























Уряд розглядає карантин вихідного дня: під Кабміном протестують ресторатори / 6 фотографий

Карантин вихідного дня в Україні

Карантин вихідного дня в Україні хочуть запровадити через неможливість зупинити поширення коронавірусу.

Ресторани, кафе працюватимуть винятково на виніс, ТРЦ мають бути зачинені. Запроваджуватиметься заборона і на проведення будь-яких розважальних заходів.