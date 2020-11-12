Где будут вводить карантин выходного дня

Кабинет министров на три недели ввел в Украине карантин выходного дня. Ограничения начнут действовать уже в эти выходные — 14 и 15 ноября.

В то же время ряд городов отказывается выполнять решение правительства.

Какие города отказались вводить карантин выходного дня, читайте далее в материале.

Львов

Львов одним из первых сообщил, что не будет вводить карантин выходного дня. Городской голова Андрей Садовый назвал такое решение абсурдным.

— Карантин выходного дня — это вообще не выход. Можно еще сделать карантин “обеденного перерыва”, или карантин по четным и нечетным. Но все это — абсурд, — считает Садовый.

Львовский городской совет уже готовит иск в суд, чтобы обжаловать решение Кабмина.

Николаев

Вслед за Садовым против инициативы центральной власти выступил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Я общаюсь с представителями гостинично-ресторанного бизнеса — все говорят об одном. Если их заведения будут закрыты на карантин выходного дня, то и смысла работать вообще нет, — заявил он.

Черкассы

Черкассы готовы поддерживать решение Кабмина, если город получит поддержку от государства.

— На 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться, — отметил мэр Анатолий Бондаренко.

Ровно

Городской голова Ровно Владимир Хомко сообщил, что решение об усилении карантинных ограничений будет приниматься только 16 ноября — после селекторного совещания ОГА.

Одесса

В Одессе будут действовать только ограничения оранжевой зоны. Комиссии ТЭБ и ЧС не принимали решения о введении карантина выходного дня.

Мукачево

Мэр Одессы Геннадий Труханов в эфире одного из телеканалов заявил, что в Одессе не радостно встретили весть о введении карантина выходного дня.

В Мукачево также не разделяют решение правительства. Мэр города Андрей Балога назвал такие меры имитацией борьбы с коронавирусом.

Мэр отметил, что карантин выходного дня принесет только вред для сферы обслуживания и досуга.

Славянск

Власти Славянска Донецкой области также не намерен выполнять постановление Кабинета министров Украины.

Мэр города Вадим Лях объяснил, что именно в эти дни жители пригорода могут приехать за покупками или продать что-то на рынках.

Луцк

Исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит обратился к премьер-министру Дениса шныряли с просьбой отменить карантин выходного дня.

— Такое решение является сомнительным с точки зрения улучшения эпидемиологической ситуации, но нанесет значительный ущерб экономике общин.

Карантин выходного дня

В Украине вводят общегосударственный карантин с ограничениями оранжевой зоны и карантин выходного дня, который будет действовать с 14 ноября и по меньшей мере до 30 ноября.