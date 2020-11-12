Де не будуть вводити карантин вихідного дня

Кабінет міністрів на три тижні запровадив в Україні карантин вихідного дня. Обмеження почнуть діяти вже цими вихідними – 14 та 15 листопада.

Водночас низка міст відмовляється виконувати рішення уряду.

Які міста відмовилися вводити карантин вихідного дня, читайте далі у матеріалі.

Львів

Львів одним із перших повідомив, що не запроваджуватиме карантин вихідного дня. Міський голова Андрій Садовий назвав таке рішення абсурдним.

– Карантин вихідного дня – це взагалі не вихід. Можна ще зробити карантин “обідньої перерви”, чи карантин по парних і непарних. Але все це – абсурд, – вважає Садовий.

Львівська міська рада вже готує позов до суду, аби оскаржити рішення Кабміну.

Миколаїв

Слідом за Садовим проти ініціативи центральної влади виступив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

– Я спілкуюся з представниками готельно-ресторанного бізнесу — усі кажуть про одне. Якщо їх заклади будуть закриті на карантин вихідного дня, то й сенсу працювати взагалі немає, – заявив він.

Черкаси

Черкаси готові підтримувати рішення Кабміну, якщо місто отримає підтримку від держави.

– На 35% піднімається ціна на газ, зупиняється нормальна робота малого і середнього бізнесу. Усе це призведе до мільйонних втрат міського бюджету. Місто може просто зупинитися, – зазначив мер Анатолій Бондаренко.

Рівне

Міський голова Рівного Володимир Хомко повідомив, що рішення щодо посилення карантинних обмежень буде ухвалюватись лише 16 листопада – після селекторної наради ОДА.

Одеса

В Одесі діятимуть лише обмеження помаранчевої зони. Комісії ТЕБ та НС не ухвалювали рішення щодо введення карантину вихідного дня.

Мер Одеси Геннадій Труханов в ефірі одного з телеканалів заявив, що в Одесі не радо зустріли звістку про введення карантину вихідного дня.

Мукачево

У Мукачеві також не розділяють рішення уряду. Мер міста Андрій Балога назвав такі заходи імітацією боротьби з коронавірусом.

Міський голова зазначив, що карантин вихідного дня принесе тільки шкоду для сфери обслуговування та дозвілля.

Слов’янськ

Влада Слов’янська на Донеччині також не має наміру виконувати постанову Кабінету міністрів України.

Мер міста Вадим Лях пояснив, що саме в ці дні жителі передмістя можуть приїхати за покупками або продати щось на ринках.

Луцьк

Виконувач обов’язки міського голови Луцька Григорій Пустовіт звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням скасувати карантин вихідного дня.

– Таке рішення є сумнівним з погляду покращення епідеміологічної ситуації, але завдасть значної шкоди економіці громад.

Карантин вихідного дня

В Україні запроваджують загальнодержавний карантин з обмеженнями помаранчевої зони та карантин вихідного дня, який діятиме з 14 листопада і щонайменше до 30 листопада.