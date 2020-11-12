Міський голова Мукачева Андрій Балога виступив проти карантину вихідного дня в Україні. Він назвав такі заходи імітацією боротьби з коронавірусом.

Балога заявив про це у соціальних мережах. Він зазначив, що карантин вихідного дня принесе тільки шкоду для сфери обслуговування та дозвілля.

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– Ефекту від нього буде мало, а ось шкоди для сфери обслуговування й дозвілля дуже багато. Адже малий і середній бізнес, який і так ледь виживає в умовах епідемії, не може в будні платити зарплати і податки, а на вихідних – ні , – написав міський голова.

“Карантин вихідного дня” – це черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Ефекту від… Опубликовано Андрій Балога – Мукачівський міський головой Четверг, 12 ноября 2020 г.

Андрій Балога зазначив, що активне поширення коронавірусу та запровадження жорсткішого карантину наслідок неправильного використання коштів. Він стверджує, що вони витрачалися не на профільні потреби.

Мер закликав всіх дотримуватися рекомендацій лікарів, а бізнесу робити все необхідне, щоб вижити у цих важких умовах.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабінет міністрів запровадив карантин вихідного дня в Україні і загальнодержавний карантин. Обмеження почнуть діяти з 14 листопада.

Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам, кафе та салонам краси. У суботу та неділю клієнтів обслуговуватимуть лише автозаправка, аптеки та продуктові магазини.

Джерело: Андрій Балога

Фото: Андрій Балога