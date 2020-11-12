Минздрав назвал регионы с самой сложной эпидситуацией

Министерство здравоохранения сообщило об эпидситуации в регионах Украины за 12 ноября. Сейчас активное распространение коронавируса не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины, вместе с Киевом.
Самая худшая ситуация с коронавирусом остается на Буковине. В таких областях как Черниговская (643,8), Житомирская (587,5) и Хмельницкая (534,5) — наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.
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Меньше всего больных в Кировоградской (120,0), Днепропетровской (153,9) и Луганской областях (199,3).
По данным Минздрава к ослаблению карантина не готовы:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Ровенская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Черновицкая область;
- Черкасская область;
- Черниговская область;
- город Киев.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 12 ноября, в Украине зафиксировали 11 057 новых случаев заражения коронавирусом. Из-за осложнений за сутки умерло 198 пациентов, выздоровело — 6 235.
В связи с активным распространением болезни, 11 ноября Кабинет министров принял карантин выходного дня, который начнет действовать с 14 ноября. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей, ресторанам и кафе и салонам красоты.