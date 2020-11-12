Минздрав назвал регионы с самой сложной эпидситуацией

Министерство здравоохранения сообщило об эпидситуации в регионах Украины за 12 ноября. Сейчас активное распространение коронавируса не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины, вместе с Киевом.

Самая худшая ситуация с коронавирусом остается на Буковине. В таких областях как Черниговская (643,8), Житомирская (587,5) и Хмельницкая (534,5) — наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.

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Меньше всего больных в Кировоградской (120,0), Днепропетровской (153,9) и Луганской областях (199,3).

По данным Минздрава к ослаблению карантина не готовы:

Винницкая область;

Волынская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Николаевская область;

Ровенская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черновицкая область;

Черкасская область;

Черниговская область;

город Киев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 ноября, в Украине зафиксировали 11 057 новых случаев заражения коронавирусом. Из-за осложнений за сутки умерло 198 пациентов, выздоровело — 6 235.

В связи с активным распространением болезни, 11 ноября Кабинет министров принял карантин выходного дня, который начнет действовать с 14 ноября. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей, ресторанам и кафе и салонам красоты.