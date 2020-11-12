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Факты / Украина

Минздрав назвал регионы с самой сложной эпидситуацией

Министерство здравоохранения сообщило об эпидситуации в регионах Украины за 12 ноября. Сейчас активное распространение коронавируса не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины, вместе с Киевом.

Самая худшая ситуация с коронавирусом остается на Буковине. В таких областях как Черниговская (643,8), Житомирская (587,5) и Хмельницкая (534,5) — наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.

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Меньше всего больных в Кировоградской (120,0), Днепропетровской (153,9) и Луганской областях (199,3).

По данным Минздрава к ослаблению карантина не готовы:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровская область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Ровенская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черновицкая область;
  • Черкасская область;
  • Черниговская область;
  • город Киев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 ноября, в Украине зафиксировали 11 057 новых случаев заражения коронавирусом. Из-за осложнений за сутки умерло 198 пациентов, выздоровело — 6 235.

В связи с активным распространением болезни, 11 ноября Кабинет министров принял карантин выходного дня, который начнет действовать с 14 ноября. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей, ресторанам и кафе и салонам красоты.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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