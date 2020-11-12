МОЗ назвало регіони з найважчою епідситуацією

Міністерство охорони здоров’я повідомило про епідситуацію в регіонах Україна за 12 листопада. Нині активне поширення коронавірусу не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України, разом з Києвом.

Найгірша ситуація з коронавірусом залишається на Буковині. У таких областях як Чернігівська (643,8), Житомирська (587,5) та Хмельницька (534,5) – найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення.

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Найменше хворих у Кіровоградській (120,0), Дніпропетровській (153,9) та Луганській областях (199,3).

За даними МОЗ до послаблення карантину не готові:

Вінницька область;

Волинська область;

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Миколаївська область;

Рівненська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернівецька область;

Черкаська область;

Чернігівська область;

місто Київ.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 листопада, в Україні зафіксували 11 057 нових випадків зараження коронавірусом. Через ускладнення за добу померло 198 пацієнтів, одужали – 6 235.

У зв’язку з активним поширенням хвороби, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив карантин вихідного дня, який почне діяти з 14 листопада. Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.