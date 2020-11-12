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Факти / Україна

МОЗ назвало регіони з найважчою епідситуацією

Міністерство охорони здоров’я повідомило про епідситуацію в регіонах Україна за 12 листопада. Нині активне поширення коронавірусу не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України, разом з Києвом.

Найгірша ситуація з коронавірусом залишається на Буковині. У таких областях як Чернігівська (643,8), Житомирська (587,5) та Хмельницька (534,5) – найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення.

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Найменше хворих у Кіровоградській (120,0), Дніпропетровській (153,9) та Луганській областях (199,3).

За даними МОЗ до послаблення карантину не готові:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Дніпропетровська область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Рівненська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернівецька область;
  • Черкаська область;
  • Чернігівська область;
  • місто Київ.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 листопада, в Україні зафіксували 11 057 нових випадків зараження коронавірусом. Через ускладнення за добу померло 198 пацієнтів, одужали – 6 235.

У зв’язку з активним поширенням хвороби, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив карантин вихідного дня, який почне діяти з 14 листопада.  Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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