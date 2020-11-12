МОЗ назвало регіони з найважчою епідситуацією

Міністерство охорони здоров’я повідомило про епідситуацію в регіонах Україна за 12 листопада. Нині активне поширення коронавірусу не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України, разом з Києвом.
Найгірша ситуація з коронавірусом залишається на Буковині. У таких областях як Чернігівська (643,8), Житомирська (587,5) та Хмельницька (534,5) – найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення.
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Найменше хворих у Кіровоградській (120,0), Дніпропетровській (153,9) та Луганській областях (199,3).
За даними МОЗ до послаблення карантину не готові:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Донецька область;
- Дніпропетровська область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Миколаївська область;
- Рівненська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Чернівецька область;
- Черкаська область;
- Чернігівська область;
- місто Київ.
Коронавірус в Україні
Станом на 12 листопада, в Україні зафіксували 11 057 нових випадків зараження коронавірусом. Через ускладнення за добу померло 198 пацієнтів, одужали – 6 235.
У зв’язку з активним поширенням хвороби, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив карантин вихідного дня, який почне діяти з 14 листопада. Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.