Когда второй тур выборов мэра 2020 — дата и список городов

Второй тур выборов 2020 городских глав в Украине пройдет в двенадцати областях.
Причина проведения второго тура — ни один из выдвинутых кандидатов не смог набрать 50% избирательных голосов.
Такое правило действует в городах с населением более 75 тыс. Исключением стал город Украинка Киевской области, где численность населения значительно меньше, но оба кандидата получили одинаковое количество голосов.
Когда второй тур выборов мэра 2020 и в каких городах он состоится, читайте на Фактах ICTV.
15 ноября
- Сумы. Действующий мэр Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (ЕС).
- Одесса. Действующий мэр Геннадий Труханов (Доверяй делам) и Николай Скорик (ОПЗЖ).
- Луцк. Игорь Полищук (За майбутнє) и Богдан Шиба (самовыдвиженец).
- Краматорск. Действующий мэр Андрей Панков и Александр Гончаренко (самовыдвиженцы).
- Каменец-Подольский. Владимир Мельниченко (самовыдвиженец) и Михаил Поситко (ВО Свобода).
- Украинка. Оксана Кирилюк (Слуга народа) и Александр Туренко (ЕС).
- Херсон. Игорь Колыхаев (народный депутат) и бывший мэр Херсона (2002-2012) Владимир Сальдо.
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22 ноября
- Днепр. Действующий мэр Борис Филатов и Загид Краснов (Громадська сила).
- Кривой Рог. Действующий мэр Юрий Вилкул (Оппозиционный блок) и Дмитрий Шевчик (Слуга народа).
- Николаев. Александр Сенкевич (Пропозиция) и Владислав Чайка (ОПЗЖ).
- Славянск. Павел Придворов (ОПЗЖ) и Вадим Лях (Оппозиционный блок).
- Дрогобыч. Действующий мэр Тарас Кучма и Андрей Веселый (самовыдвиженец).
- Ужгород. Действующий мэр Богдан Андреев и Виктор Щадей (Слуга народа).
- Бровары. Действующий мэр Игорь Сапожко и Дмитрий Ратников (Слуга народа).
- Полтава. Александр Мамай (За майбутнє) и Сергей Иващенко (Слуга народа).
- Ровно. Виктор Шакирзян (Рівне разом) и Александр Третьяк (ЕС).
- Львов. Действующий мэр Андрей Садовой (Самопоміч) и Олег Синютка (ЕС).
- Бердянск. Александр Свидло (ОПЗЖ ) и Валерий Баранов (За майбутнє).
Местные выборы 2020
Очередные местные выборы 2020 в Украине прошли 25 октября.
Украинцы отдали свои голоса за региональных голов и депутатов. Выборы проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.