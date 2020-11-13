В воскресенье, 15 ноября, состоится повторное голосование на местных выборах 2020 в семи городах — Одессе, Луцке, Сумах, Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке, где в первом туре не определился победитель на должность мэра.

Список городов и кандидатов на должность мэра:

Луцк (Волынская область) — Игорь Полищук (За будущее) и Богдан Шиба (самовыдвиженец).

В первом туре за Полищука проголосовали 32,47% избирателей, за Шибу -13,14%.

Краматорск (Донецкая область) — действующий мэр Андрей Панков и Александр Гончаренко (оба самовыдвиженцы).

Панкова в первом туре поддержали 37,75% избирателей, Гончаренко — 48,61%.

Украинка (Киевская область) — Оксана Кирилюк (Слуга народа) и Александр Туренко (Евросолидарнисть).

Оба кандидата набрали одинаковое количество голосов в первом туре — по 1 233, или 17,4%.

Одесса — действующий мэр Геннадий Труханов (Доверяй делам) и Николай Скорик (ОПЗЖ).

В первом туре Труханов набрал 38,35%, а Скорик — 19,47%.

Сумы — действующий мэр Александр Лысенко (Батькивщына) и Вадим Акперов (Европейская солидарность).

Лысенко в первом туре получил 44,2%, Акперов — 14,71%.

Херсон — Игорь Колыхаев (народный депутат) и бывший мэр Херсона (2002-2012) Владимир Сальдо.

В первом туре Колихаева поддержали 30,75% избирателей, Сальдо — 17,09%.

Каменец-Подольский (Хмельницкая область) — Владимир Мельниченко (самовыдвиженец) и Михаил Поситко (ВО Свобода).

Мельниченко в первом туре набрал 40,47%, а Поситко — 35,46%.

В 16 регионах 15 ноября также состоится повторное голосование в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. по выборам депутатов местных советов: одного депутата горсовета, 15 депутатов в 12 поселковых советов, 37 депутатов в 33 сельских советов.

Второй тур по избранию мэров городов состоится также в следующие выходные — 22 и 29 ноября.

Местные выборы 2020

Очередные местные выборы 2020 в Украине прошли 25 октября.

Причина проведения второго тура — ни один из выдвинутых кандидатов не смог набрать 50% избирательных голосов.