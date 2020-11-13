У неділю, 15 листопада, відбудеться повторне голосування на місцевих виборах 2020 у семи містах – Одесі, Луцьку, Сумах, Херсоні, Краматорську, Кам’янці-Подільському та Українці, де у першому турі не визначився переможець на посаду мера.

Список міст та кандидатів на посаду мера:

Луцьк (Волинська область) – Ігор Поліщук (За майбутнє) та Богдан Шиба (самовисуванець).

У першому турі за Поліщука проголосували 32,47% виборців, за Шибу –13,14%.

Краматорськ (Донецька область) – чинний мер Андрій Панков та Олександр Гончаренко (обидва самовисуванці).

Панкова у першому турі підтримали 37,75% виборців, Гончаренка – 48,61%.

Українка (Київська область) – Оксана Кирилюк (Слуга народу) та Олександр Туренко (Євросолідарність).

Обоє кандидатів набрали однакову кількість голосів у першому турі – по 1 233, або 17,4%.

Одеса – чинний мер Геннадій Труханов (Довіряй ділам) та Микола Скорик (ОПЗЖ).

У першому турі Труханов набрав 38,35%, а Скорик – 19,47%.

Суми – чинний мер Олександр Лисенко (Батьківщина) та Вадим Акпєров (Європейська солідарність).

Лисенко у першому турі отримав 44,2%, Акпєров – 14,71%.

Херсон – Ігор Колихаєв (народний депутат) та колишній мер Херсона (2002-2012) Володимир Сальдо.

У першому турі Колихаєва підтримали 30,75% виборців, Сальдо – 17,09%.

Камʼянець-Подільський (Хмельницька область) – Володимир Мельниченко (самовисуванець) та Михайло Посітко (ВО Свобода).

Мельниченко у першому турі набрав 40,47%, а Посітко – 35,46%.

У 16 регіонах 15 листопада також відбудеться повторне голосування у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тис. з виборів депутатів місцевих рад: одного депутата міськради, 15 депутатів до 12 селищних рад, 37 депутатів до 33 сільських рад.

Другий тур з обрання мерів міст відбудеться також у наступні вихідні – 22 та 29 листопада.

Місцеві вибори 2020

Чергові місцеві вибори 2020 в Україні пройшли 25 жовтня.

Причина проведення другого туру – жоден з висунутих кандидатів не зміг набрати 50% виборчих голосів. Таке правило діє у містах з населенням понад 75 тис.