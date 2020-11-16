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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Перевыборы пройдут в 4 регионах Украины — ЦИК

В четырех регионах Украины состоится повторное голосование в рамках проведения местных выборах 2020.

Среди них — Киевская, Черниговская, Винницкая и Сумская области.

17 января 2021 года пройдут перевыборы мэра Новгород-Северского, они состоятся в связи со смертью избранного на выборах 25 октября градоначальника. Кроме того, 31 января 2021 года нового городского голову будут избирать и в Борисполе, там переизбранный лидер умер от коронавируса.

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Повторные выборы пройдут в Броварах, там будут избирать мэра и депутатов горсовета, а также в Улановке Винницкой области — местным жителям предстоит повторно голосовать за кандидатов на пост сельского головы. Однако даты выборов пока не установлены.

Местные выборы в Украине

25 октября в Украине прошли местные выборы, во время которых украинцы избирали мэров, сельских голов, а также депутатов местных горсоветов и райсоветов.

Подробнее о местных выборах 2020 читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦИК

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